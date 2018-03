KONFERENCJA "Specjaliści dla autyzmu 2018" 7 kwietnia we Włocławku

Wystąpienia prelegentów pokażą, że autyzm to nie koniec świata, choć wymaga przemyślanego, kompleksowego wsparcia terapeutycznego. Podczas konferencji będzie można zapoznać się ze standardami takiego wsparcia, a także porozmawiać o fundamentach terapii. Cała dyskusja ma jednak ukazywać, że nie samym autyzmem człowiek żyje - czyli jak nie być rodzicem lub terapeutą wiecznie walczącym lub ostatecznie przegranym. Jak zapewniają organizatorzy i prelegenci, cała koncepcja konferencji pokaże jak cieszyć się życiem i relacjami z osobami ze spektrum.

Prelegentami tegorocznej edycji są:, Nikodem Sadłowski – bloger na RockDaddy oraz autor książki „Słowo na A”, dr Joanna Ławicka – Prezes Fundacji Prodeste, Dawid Maj – który w firmie DrOmnibus rozwija narzędzie wspierające terapię behawioralną dzieci z autyzmem oraz jest współpracownikiem zespołu merytorycznego do spraw produktu, mgr Maciej Oksztulski - doktorant prawa - osoba ze spektrum autyzmu, dr Beata Płaczkiewicz z PWSZ w Płocku.

Program Konferencji „Specjaliści dla autyzmu” to nie tylko informacja, gdzie i z jakiej terapii skorzystać. To przede wszystkim siła i energia do działania, dostrzeganie wyzwań, a nie problemów.

CAŁY PROGRAM DOSTĘPNY POD TYM ADRESEM

W trakcie trwania konferencji oraz w przerwie, dostępny będzie Punkt Konsultacyjny dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci lub z podejrzeniem autyzmu.

Wstęp jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość uczestników jest ograniczona.